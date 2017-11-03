В Польше и в ЕС ждут обновления Счетной палаты Украины, - Ирина Геращенко

Об этом Геращенко сообщила на своей странице в соцсети Facebook. В частности, она заявила, что встретилась с представителем Верховной Контрольной Палаты Польши Кшиштоф Квятковски, где они обсудили изменения законодательства образовательной, медицинской, судебной реформах.

По словам Геращенко, иностранные компании должны быть уверены, что техническая помощь ЕС расходуется по целевому назначению и эффективно.

"Я стою на позиции, что профессиональная, обновленная Счетная палата нужна в первую очередь самой Украине, поэтому важно, чтобы парламент нашел понимание в решении кадровых вопросов и назначений еще этой сессии", - подчеркнула она.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в профильный комитет поступили документы от 67 кандидатов из которых 20 кандидатов являются работниками Счетной палаты, а четверо до сих пор там работают, пять кандидатов являются сертифицированными аудиторами, четыре - народными депутатами.