Порошенко осуществит рабочий визит в ОАЭ

Порошенко планирует провести личную встрече с наследным принцем Абу-Даби, а также заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном, с которыми обсудит возможные вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Украинский глава планирует представить арабским инвесторам череду проектов, в сфере инфраструктуры в том числе, которые могли привлечь иностранных спонсоров вложить финансовые средства на их модернизацию.

Президент также проведет встречу с руководством Саудовской Аравии, с наследным принцом страны он обсудит вопросы энергетического сотрудничества.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в рамках визита турецкой делегации в Киев подписано девять межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.