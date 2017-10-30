18:39 30.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко осуществит рабочий визит в ОАЭ

Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетит Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко осуществит рабочий визит в ОАЭ

Порошенко планирует провести личную встрече с наследным принцем Абу-Даби, а также заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном, с которыми обсудит возможные вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Украинский глава планирует представить арабским инвесторам череду проектов, в сфере инфраструктуры в том числе, которые могли привлечь иностранных спонсоров вложить финансовые средства на их модернизацию.

Президент также проведет встречу с руководством Саудовской Аравии, с наследным принцом страны он обсудит вопросы энергетического сотрудничества.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в  рамках визита турецкой делегации в Киев подписано девять межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.


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