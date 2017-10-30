ОПОРА назвала первых победителей местных выборов

В воскресенье, 29 октября, он набрал 2871 голосов избирателей на девяти участках. Как сообщает общественная организация Опора, ссылаясь на подсчеты своих наблюдателей, первые результаты голосования из участков начали поступать уже после десяти часов вечера.

В то же время победу на округах от сел получили кандидаты в депутаты в селе Баранинцы - Василий Джуган, Евгений Пожо, Светлана Хома, Валерий Шалаха, Мирослав Лукач, Николай Славич.

В селе Холмец - Олег Голуб, Арсен-Давид Курта, Федор Ибрехси. В селе Стрыпа - Владислав Дранчак. Кроме этого, в селе Барвинок победу получили Сергей Гарновди и Дмитрий Юрочко, а в селе Подгорб - Анатолий Голош и Петр Ткачук. В селе Долгое Поле поюедили Виктор Керечин и Сергей Товт, в селе Цыгановцы - Василий Комар, а в селе Ярок - Гринчук и Гливка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на местных выборах в ОТО, которые проходили в воскресенье, 29 октября явка по состоянию на восемь часов вечера составила 48,2%.