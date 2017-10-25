Украина и США провели дипломатическую встречу

Об этом передает пресс-служба Государственного департамента США.

Сообщается, что оба государства сильно обеспокоены ростом распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также химического и биологического вооружения, которые несут смертельную опасность для мирового сообщества.

Эксперты дипломатического корпуса обсудили вопрос об улучшении сотрудничества на фоне упомянутых проблем. Главной проблемой для обсуждения - это рост ядерных "амбиций" руководства КНДР.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно посол Украины в США Валерий Чалый сообщил и поставке партии хаммеров для украинских военных.