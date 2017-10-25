09:23 25.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и США провели дипломатическую встречу

Украина и Соединенные Штаты Америки обсудили общую стратегию сотрудничества на фоне ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

Украина и США провели дипломатическую встречу

Об этом передает пресс-служба Государственного департамента США.

Сообщается, что оба государства сильно обеспокоены ростом распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также химического и биологического вооружения, которые несут смертельную опасность для мирового сообщества.

Эксперты дипломатического корпуса обсудили вопрос об улучшении сотрудничества на фоне упомянутых проблем. Главной проблемой для обсуждения - это рост ядерных "амбиций" руководства КНДР.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно посол Украины в США Валерий Чалый сообщил и поставке партии хаммеров для украинских военных.


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