Кабмин уволил главу Госгеокадастра Цвяха

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Как сообщает пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Украины, увольнение Цвяха – это очередная победа профсоюзов, поскольку несколько сотен представителей профсоюзных организаций требуя от Гройсмана уволить человека, который вредил работе государственного земельного кадастра.

При этом руководитель Федерации Сергей Павленко напомнил, что "Профсоюзное наступление" требовало продлить мораторий на продажу земли и провести полную инвентаризацию земель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник на заседании Совета регионального развития Гройсман отстранил от работы Олега Цвяха.