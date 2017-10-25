Кабмин рассмотрит ряд постановлений об ассоциации с ЕС

Об этом передает официальный сайт ведомства.

Согласно информации ведомства, на сегодняшнем заседании Кабинета министров планируют отчитаться об основных проблемах, которые сегодня стоят на пути украинского государства для полного выполнения пунктов соглашения об ассоциации.

К рассмотрению будет вопрос об улучшении процесса европейской и евроатлантической интеграции, создания национального механизма координации взаимодействия органов государственной власти, а также назначении государственных стипендий выдающимся деятелям науки.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Кабмин подписал соглашение о сотрудничестве с ООН.