Согласно информации источника, в северном регионе Италии в Венето на выборы пришло около 70 процентов среди общего числа населения области, и около 50 процентов высказались за получения автономного статуса, что позволило признать референдум состоявшимся.

Похожий референдум прошел и в Ломбардии, где среди общего числа населения в восемь млн человек высазаться за внедрение статуса автономии проголосовало лишь 32 процента электората, однако это не окончательный результат.

Ломбардия и Венето являются самыми богатыми регионами Италии, что заставляет их задумываться о целесообразности уплаты огромных налогов, однако оба референдума носят лишь консультативный характер и были полностью согласованы с властями Рима.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Италия будет возглавлять ОБСЕ в 2018 году.