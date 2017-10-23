08:51 23.10.2017 | Политика | Новости
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Италию захлестнули референдумы об автономии

В Италии в областях Венето и Ломбардия прошли референдумы о получении автономного статуса. Об этом передает Repubblica.

Италию захлестнули референдумы об автономии

Согласно информации источника, в северном регионе Италии в Венето на выборы пришло около 70 процентов среди общего числа населения области, и около 50 процентов высказались за получения автономного статуса, что позволило признать референдум состоявшимся.

Похожий референдум прошел и в Ломбардии, где среди общего числа населения в восемь млн человек высазаться за внедрение статуса автономии проголосовало лишь 32 процента электората, однако это не окончательный результат.

Ломбардия и Венето являются самыми богатыми регионами Италии, что заставляет их задумываться о целесообразности уплаты огромных налогов, однако оба референдума носят лишь консультативный характер и были полностью согласованы с властями Рима.

Как сообщалось в " УРА-Информ",  Италия будет возглавлять ОБСЕ в 2018 году.


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