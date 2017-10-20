Евросоюз вмешиваться в ситуацию с Каталонией не намерен, - Туск

Позиция институтов Евросоюза и государств-членов ЕС является четкой - нет места для посредничества или международных инициатив в конфликте Мадрида и Барселоны. Об этом на пресс-конференции в пятницу утром, 20 октября, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

Вместе с тем он заверил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Испании Мариано Рахой и ситуация в Испании его "беспокоит".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали позицию Мадрида в вопросе независимости Каталонии. Президент Франции заявил перед началом саммита Евросоюза, что ожидает демонстрации единства со стороны лидеров всех государств ЕС в поддержке "страны-члена, переживающей кризис".

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности провозгласить независимость в случае, если испанское правительство отменит автономию региона.