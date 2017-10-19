12:58 19.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада приняла за основу реформу сельской медицины

Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу законопроект о реформе медицины в сельской местности. Об этом сообщается на сайте правительства.

Рада приняла за основу реформу сельской медицины

Согласно проекту, первичная медицина должна быть бесплатной для жителей села. Финансировать ее планируют из госбюджета, местных бюджетов и других законных источников.

Единогласно за правительственный законопроект № 7117 проголосовали 258 народных депутатов.

В селе предлагают создать медучреждение для оказания первичной медицинской помощи. Это может быть фельдшерско-акушерский или фельдшерский пункт, амбулатория, медицинский пункт, медицинский кабинет, мобильный медицинский кабинет или аптечный пункт.

Законопроектом предусматривается стимулирование привлечения в село квалифицированных медицинских и фармацевтических работников. В частности путем обеспечения таких работников жильем, служебным транспортом, возможностями для повышения квалификации, созданием благоприятных условий труда. В том числе развитой материально-технической базой для медицинского обслуживания.

Предусматривается внедрение и развитие на селе электронного здравоохранения, выписки электронных рецептов, использование дистанционной диагностики.

Также предусматривается внедрение телемедицины. Медицинская помощь с применением телемедицины предусматривает возможность консультирования пациента, диагностики и лечения с использованием интернета для обмена информацией.

Для сохранения данных планируют использовать специализированные интернет-платформы для телемедицины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, приняла во втором чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".


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