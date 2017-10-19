Рада приняла за основу реформу сельской медицины

Согласно проекту, первичная медицина должна быть бесплатной для жителей села. Финансировать ее планируют из госбюджета, местных бюджетов и других законных источников.

Единогласно за правительственный законопроект № 7117 проголосовали 258 народных депутатов.

В селе предлагают создать медучреждение для оказания первичной медицинской помощи. Это может быть фельдшерско-акушерский или фельдшерский пункт, амбулатория, медицинский пункт, медицинский кабинет, мобильный медицинский кабинет или аптечный пункт.

Законопроектом предусматривается стимулирование привлечения в село квалифицированных медицинских и фармацевтических работников. В частности путем обеспечения таких работников жильем, служебным транспортом, возможностями для повышения квалификации, созданием благоприятных условий труда. В том числе развитой материально-технической базой для медицинского обслуживания.

Предусматривается внедрение и развитие на селе электронного здравоохранения, выписки электронных рецептов, использование дистанционной диагностики.

Также предусматривается внедрение телемедицины. Медицинская помощь с применением телемедицины предусматривает возможность консультирования пациента, диагностики и лечения с использованием интернета для обмена информацией.

Для сохранения данных планируют использовать специализированные интернет-платформы для телемедицины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, приняла во втором чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".