09:14 18.10.2017 | Политика | Новости
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Сенат Канады принял "закон Магнитского"

Сенат Канады, 17 октября текущего гада,поддержал законопроект S-226 "О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей", известный как "закон Магнитского". Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в twitter.

Сенат Канады принял

Сенат Канады проголосовал за принятие так называемого акта Магнитского, благодаря которому существует возможность вводить персональные санкции против людей, которые нарушают свободу слова.

За принятие законопроекта проголосовали все 105 сенаторов.

"У Канады теперь появился Закон Магнитского: единогласное голосование Сената. Санкции для убийц Магнитского и других нарушителей прав человека", - сообщил Шевченко.

Напомним, нижняя палата парламента Канады одобрил 4 октября "закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников", который также называют "законом Магнитского".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписа законопроект об образовательной реформы в Украине. Глава парламента подписал документ на брифинге в кулуарах Рады и заверил, что сегодня закон будет передан на подпись президенту Украины.


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