Ядерное соглашение с Ираном необходимо продлить, - Гуттериш

По словам генсека, принятие Совместного всеобъемлющего плана действий было и должно оставаться примером для продвижения идеи о запрете использования ядерного оружия, прекращения его распространения для сохранения глобального мира и обеспечения безопасности во всех уголках планеты.

В свою очередь, Трамп уверен в том, что Иран нарушает подписанное соглашение, он выступил с таким заявлением в американском Конгрессе, а также на международном уровне, что вызвало турбулентность и негодование в ЕС и ООН.

Глава Белого Дома не желает подписывать соглашение с "фанатичным" режимом Ирана, так как у служб безопасности есть все доказательства нарушения договора со стороны иранского руководства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Ирана Хасан Рухани высказался о возможности продолжения разработки баллистических ракет.