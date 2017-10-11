Порошенко призвал Совет Европы помочь Украине освободить заложников

Глава украинского государства призвал его активно участвовать в усилиях по освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко также призвал активизировать роль Совета Европы в защите прав человека на территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

Вместе с тем президент обратился к генеральному секретарю СЕ с просьбой использовать все имеющиеся механизмы для исправления критической ситуации с правами человека на полуострове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация захватывает заложников, чтобы шантажировать Украину.