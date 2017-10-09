15:51 09.10.2017 | Политика | Новости
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Меркель готова к созданию коалиции в Бундестаге

В Германии действующий канцлер провела предварительные переговоры по поводу формирование новой парламентской коалиции. Об этом передает DW.

Меркель готова к созданию коалиции в Бундестаге

Согласно информации источника, переговоры проведут лидеры партий, которые набрали наибольшее количество голосов - Христианско-демократический союз под руководством Меркель, Свободной демократической партии (СвДП) и партией "зеленых".

На данный момент запланировано проведение встреч тет-а-тет лидеров СвДП и "зеленых", а также отдельные встречи с немецким канцлером. На недавних выборах в Бундестаг 90 мест заняла праворадикальная партия "Альтернатива для Германии", однако ее депутаты уже объявили об уходе в оппозицию.

Большинство депутатов расходятся с позицией Меркель по поводу увеличения пропускной границы для приема беженцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Меркель планирует сформировать коалицию в ближайшее время.


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