Меркель готова к созданию коалиции в Бундестаге

Согласно информации источника, переговоры проведут лидеры партий, которые набрали наибольшее количество голосов - Христианско-демократический союз под руководством Меркель, Свободной демократической партии (СвДП) и партией "зеленых".

На данный момент запланировано проведение встреч тет-а-тет лидеров СвДП и "зеленых", а также отдельные встречи с немецким канцлером. На недавних выборах в Бундестаг 90 мест заняла праворадикальная партия "Альтернатива для Германии", однако ее депутаты уже объявили об уходе в оппозицию.

Большинство депутатов расходятся с позицией Меркель по поводу увеличения пропускной границы для приема беженцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Меркель планирует сформировать коалицию в ближайшее время.