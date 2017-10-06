Рада еще на год продлила особый статус Донбасса

"За" проголосовали 229 народных депутатов. Вместе с тем, согласно принято законопроекту № 7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, эта норма начнет действовать только при условии вывода Россией войск и техники из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Таким образом, принятым законом депутаты внесли изменения в закон от 2014 года, изложив статью 1 в новой редакции, согласно которой, особый порядок местного самоуправления в Донбассе вводится на год. Населенные пункты и районы, где будет этот особый прядок, определяет Верховная Рада.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

Его статья 10 – переходные положения – устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуются исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины в пятницу, 6 октября, с драками и криками приняли за основу президентского законопроекта 7163. Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", поддержали 233 политика.