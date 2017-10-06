Парубий открыл заседание парламента, но трибуна заблокирована

В пятницу, 6 октября, парламент начал свою работу с рассмотрения президентского законопроекта 7163. Как пояснил журналистам в кулуарах народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, пока не будет рассмотрен этот законопроект, других вопросов рассматриваться не будет.

Между тем, отвечая на вопрос, придет ли сегодня в парламент премьер-министр и члены Кабинета министров, для проведения Часа правительства, политик ответил, что пока их не приглашали. Приоритетное - надо закончить вопрос, который мы рассматривали вчера, - пояснил он.

Вместе с тем с сессионном зале депутаты фракций "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" с утра заблокировали парламентскую трибуну. На данный момент возле трибуны находится около двух десятком депутатов.

По их словам, они намерены сегодня охранять трибуну, "чтобы обеспечить нормальную работу парламента".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне парламенту не удалось проголосовать за президентские законопроекты по Донбассу. После того, как представление одного из них начал секретарь СНБО Александр Турчинов, в сессионном зале парламента произошла драка и Парубий вынужден был закрыть заседание.