12:23 06.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий досрочно закрыл заседание Рады

Пленарное заседание парламента досрочно закрыл спикер Верховной Рады Андрей Парубий, которое должно было продлиться до 14.00.

Парубий досрочно закрыл заседание Рады

Об этом сообщает пресс-служба госсовета.

По словам главы правительства, по техническим причинам в зале сложно работать.

"Согласно ст. 51 Регламента Верховной Рады, я по техническим обстоятельствам вынужден сейчас закрыть утреннее заседание", - объявил он.

Напоследок, Парубий призвал нардепов не уничтожать парламент.

"Я хотел бы, чтобы мы сегодня все вместе переосмыслили то, что произошло, и не приближали больше парламент к его уничтожению. То, что сегодня происходило в зале - неприемлемо. Мы должны никому не позволить уничтожать украинский парламент", - добавил спикер.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины не смогла в четверг, 5 октября, до конца рассмотреть законопроектов о реинтеграции Донбасса. Депутаты заблокировали трибуну и место главы парламента, после чего Андрей Парубий закрыл заседание парламента


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