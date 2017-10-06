Парубий досрочно закрыл заседание Рады

Об этом сообщает пресс-служба госсовета.

По словам главы правительства, по техническим причинам в зале сложно работать.

"Согласно ст. 51 Регламента Верховной Рады, я по техническим обстоятельствам вынужден сейчас закрыть утреннее заседание", - объявил он.

Напоследок, Парубий призвал нардепов не уничтожать парламент.

"Я хотел бы, чтобы мы сегодня все вместе переосмыслили то, что произошло, и не приближали больше парламент к его уничтожению. То, что сегодня происходило в зале - неприемлемо. Мы должны никому не позволить уничтожать украинский парламент", - добавил спикер.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины не смогла в четверг, 5 октября, до конца рассмотреть законопроектов о реинтеграции Донбасса. Депутаты заблокировали трибуну и место главы парламента, после чего Андрей Парубий закрыл заседание парламента.