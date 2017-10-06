Новый закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Конституции, - Луценко

По ее словам, новые законы сохранили минский о нормадский форматы проведения переговоров, что дает Украине дополнительный "козырь", так как для мировой общественности будет стимул вновь и вновь возобновлять санкции против РФ.

Также для Украины будет оставаться возможность для предоставления летального оборонительного оружия, которое США готовы будут предоставить нашему государству, подчеркнула Луценко.

Ожидается, что "голубые шлемы" миротворческой миссии также помогут разоружить и вернуть оккупированные территории под контроль украинской администрации, разминировать и вывести с нее российские войска.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ожидается что в ближайшее время в Украину может приехать временная оценочная миссия с представителями секретариата ООН, которая определит будущие параметры миротворческой миссии.