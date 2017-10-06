12:59 06.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман в пятницу отправится в Молдову

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 6 октября, намерен посетить Молдову.

Гройсман в пятницу отправится в Молдову

Глава украинского правительства отправится туда с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, в программе визита Гройсмана намечены встречи и переговоры со своим молдавским коллегой Павлом Филиппом, а также с главой парламента Молдовы Андрианом Канду.

В рамках переговоров планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в энергетической сфере, демаркации границы, трансграничном и экологическом сотрудничестве. Отдельное внимание планируется уделить формированию Дорожной карты отношений двух стран на 2018 год.

Главы правительств примут участие в церемонии подписания двух межправительственных договоров о реадмиссии лиц и о совместном контроле на границе.

Во время визита Гройсман примет участие в работе форума Moldova Business Week 2017 и посетит ряд предприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины рассказать про детали реформы европейским коллегам.


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