Законопроект об осовременивании пенсий военным будет подаy в Раду до первого ноября

По словам главы правительства, кроме указанного законопроекта, министерство готовит также законодательные акты относительно введения профессиональной пенсионной системы.

Для отдельных категорий профессий, которые сейчас имеют льготные статусы.

Также Минсоцполитики готовит еще один документ, который призван урегулировать орядок получения сумм пенсий.

На выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на временно неконтролируемой государственной властью Украины территории.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", профильный парламентский комитет утвердил, поданную президентом Украины Петров Порошенко, редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса.