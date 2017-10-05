В Канаде парламент принял аналог "закона Магнитского"

Теперь документ должен поддержать сенат страны. После этого он пойдет на подпись генерал-губернатора Канады.

Как сообщает CBC News, таким образом, нижняя палата парламента утвердила внесенные ранее в документ поправки, из-за которых документ был вынужден вернуться снова в палату общин. Документ был внесен на рассмотрение в 2016 году сенатором от Консервативной партии Канады Рейнелл Эндричек.

В документе, который получил название "О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников", является аналогом "закона Магнитского", принятого в Штатах в 2012 году. Он предусматривает заморозку активов и отмена виз для иностранных чиновников, уличенных в нарушении прав человека.

При этом Российская Федерация уже пообещала, что не оставит без ответа этот "конфронтационный акт".

Напомним, Сергей Магнитский - юрист фонда Hermitage Capital - был арестован российскими властями в 2008 году по делу об уклонении фонда от уплаты налогов. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета.

Магнитский скончался в СИЗО в 2009 году. Браудер после его смерти начал международную кампанию, направленную на то, чтобы наказать виновников кражи налогов и гибели юриста.

Как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент призвал Евросоюз ввести санкции против 32 российских чиновников, причастных к уголовному преследованию юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.