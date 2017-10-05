Депутаты включили в повестку дня законопроекты о реинтеграции Донбасса

Решение со второго раза поддержали 232 парламентария. Таким образом, в повестку дня были включены президентские законопроекты №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ", а также альтернативные к ним.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в четверг утром, 5 октября, одобрил проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".