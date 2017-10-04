07:29 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО о сотрудничестве с другими государствами

Во вечером вторник, 3 октября, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие тайное решение Совета национальной безопасности и обороны.

Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО о сотрудничестве с другими государствами

Речь идет о решении СНБО от 13 сентября 2017 "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами". Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова, а вступает в силу он со дня его опубликования.

Напомним, президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".

Как сообщал УРА-Информ, СНБО одобрили разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров Украины на рассмотрение главе государства проект концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.


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