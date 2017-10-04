Порошенко пообещал, что Верховный суд заработает в этом году

Верховный суд в Украине заработает уже в этом году и это будет лучший его состав за все годы независимости. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Черниговскую область.
"Верховный суд заработает в этом году, потому что его судьями впервые станут ученые, представители лучших украинских правовых школ", - заявил Президент.
Судьями Верховного суда впервые станут адвокаты, известные правозащитники, которые годами и десятилетиями отстаивали интересы простых украинцев в Европейском суде по правам человека, а также судьи первой и второй инстанций.
Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила 120 победителей из 320 кандидатов на должности судей Верховного суда.
Президент подчеркнул, что в течение месяца 120 финалистов конкурса на должности в Верховный Суд, будут проверяться Высшим советом правосудия.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Старобельский районный суд Луганской области, продлил арест бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.