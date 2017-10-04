Порошенко пообещал, что Верховный суд заработает в этом году

"Верховный суд заработает в этом году, потому что его судьями впервые станут ученые, представители лучших украинских правовых школ", - заявил Президент.

Судьями Верховного суда впервые станут адвокаты, известные правозащитники, которые годами и десятилетиями отстаивали интересы простых украинцев в Европейском суде по правам человека, а также судьи первой и второй инстанций.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила 120 победителей из 320 кандидатов на должности судей Верховного суда.

Президент подчеркнул, что в течение месяца 120 финалистов конкурса на должности в Верховный Суд, будут проверяться Высшим советом правосудия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Старобельский районный суд Луганской области, продлил арест бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.