Европарламент хочет расширить санкции из-за репрессий в Крыму

Соответствующие сведения стали известны с проекта резолюции по открытым в России делам против крымскотатарских лидеров.

Речь идет в первую очередь о делах крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова и журналиста Николая Семены.

Документ был подан политической группой Европейских консерваторов и реформистов.

"Европарламент в очередной раз подчеркивает, что санкции ЕС против России, введенные в связи с нелегальной аннексией Крыма, будут оставаться, пока не будет восстановлен суверенитет Украины над Крымом", - говорится в проекте резолюции.

В документе также сообщается о создании международной переговорной платформы с целью деокупации Крыма, кроме того, есть требование освободить заключенного в Москве журналиста Романа Сущенко.

Евродепутаты планируют призвать Совет ЕС расширить персональные экономические санкции и наложить визовый запрет на лиц, ответственных за фабрикование политических дел и незаконных приговоров на территории оккупированного Крыма.

Дебаты о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму и голосовании соответствующей резолюции пройдут в четверг в Страсбурге.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на внешних границах нужно снова возобновить контроль. По словам канцлера, на сегодняшний день охрана внешних границ не обеспечена должным образом, а потому будет правильным решением исправить контроль на особо важных участках.