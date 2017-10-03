21:33 03.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада утвердила повестку дня седьмой сессии

Верховная Рада Украины во вторник, 3 октября, утвердила повестку дня седьмой сессии работы парламента.

Рада утвердила повестку дня седьмой сессии

На сегодняшнем заседании за доработанный проект постановления №7068 "О повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва" проголосовали 240 народных депутатов. Таким образом, проектом определяется перечень проектов, которые предлагаются к рассмотрению парламентом.

В повестке дня также указан перечень законопроектов, которые по заключениям профильных комитетов потеряли актуальность и предлагаются на отклонение по иным основаниям. Также депутаты должны рассмотреть проекты, которые по заключениям комитетов Рады предлагается вернуть субъектам права законодательной инициативы как такие, которые требуют доработки, а также законопроекты, включенные в повестку дня шестой сессии Рады восьмого созыва, в отношении которых получены заявления об их отзыве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября парламент одобрил судебную и пенсионную реформы.


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