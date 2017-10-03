Депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс по повышению пенсий

За основу и в целом законопроект №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" поддержали 255 народных депутатов. Таким образом парламент внес изменений, которые предлагают уточнить перечень расходов, осуществляемых из госбюджета на социальную защиту и социальное обеспечение, дополнив его расходами на выплату государственной социальной помощи на уход лицам, указанным в законе "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию и инвалидам ".

Также кодекс должен быть дополнен расходами на покрытие разницы между размером пенсии, начисленной в соответствии с абзацами первым и третьим части первой, части третьей статьи 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и размером пенсии, начисленной в соответствии со статьей 27 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ";

на компенсацию дефицита средств Пенсионного фонда для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (превышение расходов над доходами, в том числе с учетом резерва средств ПФУ).

Кроме того, предполагается дополнить перечень расходов, которые осуществляются из бюджетов городов республиканского АР Крым и областного значения, районных бюджетов, бюджетов объединенных территориальных общин, расходами на такие программы социальной защиты, как: социальная госпомощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в том числе пособие по уходу (кроме государственной социальной помощи на уход лицам, указанным в пунктах 1-3 части первой статьи 7 закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеют права на пенсию и инвалидам ");

ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

временная социальная госпомощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему право на пенсионную выплату.

После принятия законопроекта глава парламента Андрей Парубий закрыл заседание парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 3 октября, приняла пенсионную реформу. За законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" вор втором чтении проголосовали 288 народных депутатов.

Таким образом, правительство теперь может повысит пенсии с 1 октября этого года на сумму от 200 до 1000 гривен для девяти миллионам украинцев из 12 миллионов.