Законопроект о реинтеграции Донбасса уже готов

Законопроект "О стратегии восстановления территориальной целостности, освобождения Донбасса" рассмотрят депутаты в зале ВР.

Закон предусматривает детали возвращения оккупированных боевиками ДНР, ЛНР территорий на востоке Украины - частей Донецкой и Луганской областей.

Ранее СМИ сообщали о попадании в интернет сеть предварительного варианты законопроекта, однако в СНБО эту информацию опровергли.

В свою очередь, на следующей сессии Совбеза будет рассмотрен вопрос о возможное введении миротворческой миссии на Донбассе. США поддержали эту идею, однако окончательное решение будет за Совбезом.

Президент Украины считает, что все территории нашего государства должны быть возвращены под контроль Киева.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука настаивает на том, чтобы законопроект обязательно был рассмотрен в грядущей сессии ВР.