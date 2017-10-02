09:32 02.10.2017 | Политика | Новости
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В Британии прошли протесты против Brexit - ФОТО

В британском Манчестере в воскресенье, 1 октября, прошла демонстрация против выхода Великобритании из Европейского союза.

В Британии прошли протесты против Brexit - ФОТО

В ней приняли участие около 30 тысяч человек. Как сообщает полиция города, участники акции устроили шествие с флагами Евросоюза.

Люди, вышедшие на улицу, требовали, в частности, чтобы британский премьер-министр Тереза Мэй стремилась к более тесным отношениям с Евросоюзом. По данным полиции акция прошла мирно и без задержаний.

Демонстрация была приурочена к съезду правящей Консервативной партии, который начался в Манчестере 1 октября. Он будет проходить еще три дня, участники съезда также обсудят Brexit.

Напомним, 9 сентября десятки тысяч человек прошли маршем к Парламентской площади в центре Лондона в знак протеста против выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, Европейский союз и Великобритания не добились достаточного прогресса в вопросе выхода страны из ЕС, чтобы переговоры по Brexit перешли на следующий этап. Об этом по итогам встречи с британским премьером Терезой Мэй заявил президент Европейского совета Дональд Туск.


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