Премьер Испании заявил, что никакого референдума в Каталонии не было

Референдум, как таковой, в Испании законом не предусмотрен, - пояснил глава правительства страны в воскресенье вечером, 1 октября, во время пресс-конференции. Вместе с тем Рахой поблагодарил силовиков, которые "выполняли свой долг", разгоняя протестующих в Каталонии, а также лидеров других стран, которые осудили проведение референдума.

При этом премьер страны отметил, что правительство все еще открыто для диалога с каталонцами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что за отделение от Испании в воскресенье, 1 октября, на референдуме высказались 90% жителей Каталонии.

Вместе с тем по данным в результате столкновений с испанской полицией возле избирательных участков более тысячи человек пострадали.