На эту неделю переносятся все не рассмотренные ранее вопросы, - Парубий

Парламент продолжает рассмотрение проекта законопроекта о судебной реформе. К нему осталось еще свыше 500 правок.

Потом мы должны перейти к проекту пенсионной реформы. Об этом в понедельник, 2 октября, во время согласительного совета заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он также заверил, что в повестке дня также значатся важные вопросы безопасности и обороны, рассмотрение медицинской реформы. Среди важных хочу также отметить закон о кибербезопасности, который уже давно ждет рассмотрения. Убежден, что на этой неделе мы сможем перейти к нему, - заявил Парубий, добавив, что он вновь будет настаивать на работе паралмента до тех пор, пока все вопросы не будут рассмотрены.

Вместе с тем глава парламента отметил, что в четверг, 5 октября, будет рассмотрена повестка дня VII сессии Верховной Рады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий заявил, что уже на этой неделе нардепы завершат рассмотрение поправок к судебной реформе и перейдут к пенсионной реформе.