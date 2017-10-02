Московский суд снова арестовал Навального

Политик арестован на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Как сообщают российские СМИ, суд пришел к выводу, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального.

При этом судья заверил, что согласие организатора на место проведения акции не может свидетельствовать о согласовании. Судья также заявил, что организатору и самому Навальному было известно об отказе, однако политик все равно в ролике на YouTube и на своем сайте призывал к проведению несогласованной акции.

В связи с чем суд считает вину доказанной, а представленные доказательства не вызывают у суда сомнений, - сказал судья Хызыр Муссакаев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 29 сентября, в Москве полиция задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Политик планировал ехать в Нижний Новгород, когда сотрудники полиции встретили его в подъезде дома.