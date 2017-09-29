Вашингтон планирует отозвать дипломатов с Кубы

Согласно информации источника, Рекс Тиллерсон провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, в ходе которых предъявил ряд обвинений его ведомству.

В частности, они касались репрессий американских дипломатов на острове, их прослушки и физических нападений.

Паррилья же отверг все обвинения настаивая на том, что его ведомство никогда бы не позволила допустить подобное в отношении американского соседа. Он пообещал усилить охрану дипломатических консульств на острове.

Госдеп предупреждает о возможном закрытии нескольких консульств на территории острова.

"Акустический" скандал связан с резким ухудшением здоровья американских дипломатов на острове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что США могут возобновить переговоры по возвращению к климатическому соглашению.