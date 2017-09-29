Вашингтон планирует отозвать дипломатов с Кубы

США отзовут основную дипломатическую миссию из Кубы в связи с преследованиями американских дипломатов. Об этом передает CBS News.
Согласно информации источника, Рекс Тиллерсон провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, в ходе которых предъявил ряд обвинений его ведомству.
В частности, они касались репрессий американских дипломатов на острове, их прослушки и физических нападений.
Паррилья же отверг все обвинения настаивая на том, что его ведомство никогда бы не позволила допустить подобное в отношении американского соседа. Он пообещал усилить охрану дипломатических консульств на острове.
Госдеп предупреждает о возможном закрытии нескольких консульств на территории острова.
"Акустический" скандал связан с резким ухудшением здоровья американских дипломатов на острове.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что США могут возобновить переговоры по возвращению к климатическому соглашению.