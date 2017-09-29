Мировое сообщество поддерживает идею о введении миротворцев на Донбассе, - Порошенко

Украинский гарант заявил, что в Вашингтоне, Париже и Берлине единогласны в своей поддержки о проведении миротворческой миссии.

Порошенко рассказал историю переговорного процесса по данному вопросу. Глава государства уверен, что сегодня украинский народ как никогда един, и уже никому не удастся вновь его расколоть.

Ранее на форуме YES Порошенко сообщил о том, что на следующей сессии Совбеза будет поставлен вопрос о введении "голубых шлемов" на территории востока Украины.

В ООН поддерживают идею об ускорении урегулирование ситуации на Донбассе, обоюдному прекращению огня, а также проведению выборов согласно Минских соглашений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили введение миротворческой миссии ООН на востоке нашей страны.