В Украине 491 иностранец попросил убежища

Так, в службу уже обращались с начала года граждане из Афганистана, Российской Федерации, Сомали, а также Ирака. Такую информацию в рамках круглого стола под названием "Беженцы в Украине" распространил спикер Госмиграционной службы С. Гунько.

Согласно его словам - ситуация в Украине является сложной и фиксируют уменьшениее искателей убежища среди прибывающих в Украину. Если в 2015 г. было до 1,5 тысячи обращений каждый год, то с 2015 г. есть тенденции к снижению этого количества. В 2016 г. было 650 обращений, а в 2017 г. было 491.

Как сообщал УРА-Информ, Польша не планирует принимать беженцев.