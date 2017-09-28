07:29 28.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заверил, что все виновные во взрывах под Винницей будут привлечены к ответственности

Все стратегические объекты должны быть защищены.

Порошенко заверил, что все виновные во взрывах под Винницей будут привлечены к ответственности

Виновные во взрывах на военных складах под Винницей должны быть привлечены к ответственности. Об этом в среду вечером, 27 сентября, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, необходимо научиться защищать свои стратегические объекты от диверсионных групп. Других версий нет, значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет, - заявил глава государства.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба Администрации президента, которая цитирует слова Порошенко, он приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил. Мирится дальше с этими событиями мы не можем, - подчеркнул президент, добавив, что тенденция взрывов на военных складах несет угрозу для национальной безопасности.

Президент также попросил тщательно подготовиться к заседанию Совета безопасности, чтобы были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки и не допустить повторения трагедии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко созвал военный кабинет в связи со взрывами под Винницей.


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