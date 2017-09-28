Порошенко ввел в действие решение СНБО о госуправлении в особый период

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Таким образом, президент Украины утвердил указанную концепцию и поручил секретарю СНБО Алекснадру Турчинову контролировать выполнение указа.

Кроме того, Кабинету Министров поручено реализовать положения концепции.

Однако сам документ не обнародуется, поскольку имеет гриф "для служебного пользования".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Порошенко заверил, что все виновные во взрывах под Винницей будут привлечены к ответственности. Также он приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил. Мирится дальше с этими событиями мы не можем, - подчеркнул президент.