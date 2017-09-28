Порошенко уверен, что новый закон об образовании приблизить Украину к Европе

Однако Украина должна приложить много усилий, чтобы разъяснить свою позицию нашим европейским партнерам. В первую очередь это касается нашим соседям, которым нужно доказать, что языковая статья украинского образовательного закона полностью соответствует европейским практикам и очень важно, чтобы в этой дискуссии мы слышали друг друга - мы их слышали, но и они обязательно слышали нас.

Об этом в четверг, 28 сентября, во время встречи с работниками образования заявил президент Украины Петр Порошенко. Вместе с тем глава государства назвал новый закон "законом новых возможностей", а также документом, открывающим путь к системной реформе образования.

Сегодня Украина отказалась от устаревшего непродуктивного подхода, когда государство диктует очень ограниченную вариативность методов, форм и средств обучения. Новый закон предоставляет свободу выбора и самоопределения ученикам, свободу педагогического творчества - работникам образования, - пояснил Порошенко, добавив, что закон утверждает свободу учебных заведений - через установление широкой автономии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламентская газета "Голос Украины" сегодня опубликовала новую редакцию закона " Об образовании", который вступит в силу 28 сентября.