13:23 28.09.2017 | Политика | Новости
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Польша не будет принимать беженцев

Вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак считает, что страна не обязана выполнять миграционные обязательства прошлого правительства.

Польша не будет принимать беженцев

Об этом передает "Польское радио".

Дзедзичак поведал об истории связанной с правительство Евы Копач, которая относилась к данному вопросу более лояльно. Именно "Крестьянская партия" Копач вынудила коалицию принять такое решение.

"Мы же были против беженцев", - подчеркнул вице-министр.

Он утверждает, что мигранты приезжают в Польшу для поисков лучшей жизни, а это дополнительные рабочие руки, которые польский рынок не сможет "переварить".

Такое количество безработных увеличивает криминогенную ситуацию в стране. Большинство из них - молодые мужчины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Польши Беата Шидло считает, что миграционная политика, которую на данный момент проводит Европа, способствует террористическим актам.


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