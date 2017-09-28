Польша не будет принимать беженцев

Об этом передает "Польское радио".

Дзедзичак поведал об истории связанной с правительство Евы Копач, которая относилась к данному вопросу более лояльно. Именно "Крестьянская партия" Копач вынудила коалицию принять такое решение.

"Мы же были против беженцев", - подчеркнул вице-министр.

Он утверждает, что мигранты приезжают в Польшу для поисков лучшей жизни, а это дополнительные рабочие руки, которые польский рынок не сможет "переварить".

Такое количество безработных увеличивает криминогенную ситуацию в стране. Большинство из них - молодые мужчины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Польши Беата Шидло считает, что миграционная политика, которую на данный момент проводит Европа, способствует террористическим актам.