13:42 26.09.2017 | Политика | Новости
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Венгрия намерена блокировать сближение Украины с Евросоюзом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна в дальнейшем будет блокировать все решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Венгрия намерена блокировать сближение Украины с Евросоюзом

Об этом передает сайт венгерского правительства. 

Согласно словам Сийярто, принятый новый закон об образовании в Украине является позорным.

"Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении", - отметил Сиярто.

В связи с этим украинская страна может  забыть об интеграции в Европу. Также в сообщении МИД приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. При этом глава государства уверен, что принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда.


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