В НАТО нет консенсуса относительно членства Украины в альянсе, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сегодня на брифинге заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в 2008 году в Бухаресте члены НАТО приняли решение о предоставлении возможности присоединиться к альянсу Украине и Грузии. В связи с этим украинское государство должно сосредоточиться на реализации национальных программ сотрудничества, которые со временем могут быть сделаны по аналогии с планом действий по членству в НАТО.

Кроме того, Украина должна провести реформу сектора безопасности и обороны и привести его в соответствие со стандартами НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел считает, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это пробный сценарий подготовки к полноценной войне.