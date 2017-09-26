11:20 26.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский туризм будет развиваться, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина имеет огромный потенциал для развития туристического бизнеса.

Украинский туризм будет развиваться, - Гройсман

Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Киеве.

Гройсман утверждает, что у нашего государства прекрасные стартовые позиции для привлечения в страну иностранных туристов. В развитых демократических государствах туризм приносит более 10 процентов дохода в бюджет.

Премьер уверен, что туристам будет очень интересно посмотреть украинские замки, так наша страна имеет богатую историческую наследственность.

В Украине также много дарованных естественной природой мест - каньонов, островов, горных хребтов и различных лесных переходов.

За последний год правительство отменило тысячи страниц различных регуляций, которые мешали бизнесу развиваться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", более 700 тысяч иностранных туристов посетили Киев в течение этого полугода.


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