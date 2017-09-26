Украина готовит "общую" резолюцию по миротворцах, - Климкин

Украина предложит проект резолюции Совету безопасности Организации объединенных наций по миротворческой миссии на Донбассе только после согласования с иностранными партнерами. Об этом в понедельник вечером, 25 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр также пояснил, что по российской резолюции еще ничего не началось, кроме очень формальных консультаций. Это был один раунд, чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок не попадемся.

Украина вначале услышит позицию "большой семерки, ЕС и Китая, который тоже очень важен, - пояснил Климкин, добавив, что только после этого Украина пойдет со своей резолюцией. Но это будет общая, а не только наша резолюция, − подчеркнул министр.

Вместе с тем Климкин уточнил, что украинская сторона уже имеет свой проект резолюции, но он должен быть согласован с ключевыми странами.

При этом министр акцентировал внимание на том, что миротворцы будут эффективными только находясь на всей оккупированной территории и на неконтролируемом участке границы, и именно такая позиция согласована со всеми украинскими партнерами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко выступил против миротворцев России на Донбассе. По его мнению, Россия не может принимать участие в миротворческой миссии на Украине, поскольку является стороной конфликта.