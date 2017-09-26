Поляки хотят встретиться с Гриневич

Пекло пригласил министра на встречу в Люблине в рамках конгресса инициативы Восточной Европы.

Польский вице-министр иностранных дел Бартош Цихоцкий считает, что Украина имеет полное право на проведение любых реформ, касающихся из страны, однако они не должны нарушать норм международного права.

Представитель Министерства иностранных дел Польши отмечает, что развитие и поддержка украинского языка вещь необходимая, однако такая реформа, так или иначе, но задевает языки национальных меньшинств.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Гарант отметил, что знание украинского языка сможет предоставить новые возможности получения высоких должностей в государстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог заявил, что хочет встретится с украинским министром образования Лилией Гриневич.