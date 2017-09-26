Переговоры по Brexit не готовы к следующему этапу

Об этом по итогам встречи с британским премьером Терезой Мэй заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

Согласно словам дипломата,на заседании будут обсуждаться будущие отношения с Великобританией. В частности, это произойдет тогда, как только будут достигнут достаточный прогресс. Сейчас обе стороны работают над этим.

По мнению Туска, прогресса в этом вопросе пока не достаточно.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Лондоне сегодня состоялся митинг против выхода государства из состава ЕС по Brexit. Об этом передает DW, люди собрались у места, где живет премьер Британии Тереза Мэй, где призывали ее и правительство отстановить процесс выхода из ЕС.