19:47 26.09.2017 | Политика | Новости
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Переговоры по Brexit не готовы к следующему этапу

Европейский союз и Великобритания не добились достаточного прогресса в вопросе выхода страны из ЕС, чтобы переговоры по Brexit перешли на следующий этап.

Переговоры по Brexit не готовы к следующему этапу

Об этом по итогам встречи с британским премьером Терезой Мэй заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

Согласно словам дипломата,на заседании будут обсуждаться будущие отношения с Великобританией. В частности, это произойдет тогда, как только будут достигнут достаточный прогресс. Сейчас обе стороны работают над этим. 

По мнению Туска, прогресса в этом вопросе пока не достаточно.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Лондоне сегодня состоялся митинг против выхода государства из состава ЕС по Brexit. Об этом передает DW, люди собрались у места, где живет премьер Британии Тереза Мэй, где призывали ее и правительство отстановить процесс выхода из ЕС. 


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