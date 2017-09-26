11:39 26.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гонтарева отправилась в бессрочный отпуск – НБУ

Глава Нацбанка не имеет возможности уволиться – по причине отсутствия решения парламента.

Гонтарева отправилась в бессрочный отпуск – НБУ

Глава Нацбанка Украины В. Гонтарева с 27-го сентября отправится в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Эти данные распространили в пресс-службе Нацбанка. Известно также, что в отпуске Гонтарева находиться будет вплоть до момента, пока глава страны не предложит парламенту нового кандидата на пост руководителя НБУ.

Известно также, что Гонтарева объявила про свою отставку и подала Петру Порошенко заявление 10-го апреля 2017 г. Свою работу в НБУ Гонтарева завершила 11-го мая.

Как сообщал УРА-Информ, украинский парламент должен будет определиться с новым главой Нацбанка осенью 2017 г.


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