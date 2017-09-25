Франция и Германия продолжат развивать сотрудничество после победы Меркель, - Макрон

Об этом французский президент Эммануэль Макрон написал в понедельник в своем Twitter.

Отметим, что глава государства Франции сделал телефонный звонок Ангеле Меркель, чтобы поздравить ее.

"Мы решительно продолжим развивать наше сотрудничество, которое является ключевым для Евросоюза и для наших стран", - написал французский президент. По этому поводу можно считать, что взаимодействие двух стран является ключевым фактором для успеха Евросоюза

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что готова формировать правительство. Сразу после объявления данных exit poll она отметила, что союз ХДС/ХСС - самая сильная партия и они намерены формировать правительство. При этом канцлер пояснила, что союз ХДС/ХСС рассчитывал на лучший результат, но по предварительным данным, набирает 33,3%.