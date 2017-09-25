ЕС требует от Британии выплатить 52 млрд евро по Brexit

Согласно информации дипломатического источника в Брюсселе, все детали оплаты компенсации будут обсуждаться в преддверии открывающегося здесь в понедельник четвертого раунда переговоров об условиях выхода из состава сообщества.

Согласно европейским договоренностям, страна обязана будет вносить взносы в Союз до 2023 включительно.

В недавнем спиче Тереза Мэй заявила, что ЕС специально стремится "задавить" государство с показательной для других стран-членов ЕС целью.

Она уверена, что эта сумма должна быть гораздо меньше, нежели требуют европейские чиновники.

Как выяснилось, Британия планирует продолжить сотрудничество с ЕС в рамках Европола.

Как сообщалось в "УРА-Информ", советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс заявил, что Британия готова расплатиться с ЕС 20 млрд евро за выход по результатам Brexit.