ЕС требует от Британии выплатить 52 млрд евро по Brexit

Брюссель требует от Великобритании выплатить ЕС более 52 млрд евро компенсации по процессу выхода из Евросоюза. Об этом передает ТАСС.
Согласно информации дипломатического источника в Брюсселе, все детали оплаты компенсации будут обсуждаться в преддверии открывающегося здесь в понедельник четвертого раунда переговоров об условиях выхода из состава сообщества.
Согласно европейским договоренностям, страна обязана будет вносить взносы в Союз до 2023 включительно.
В недавнем спиче Тереза Мэй заявила, что ЕС специально стремится "задавить" государство с показательной для других стран-членов ЕС целью.
Она уверена, что эта сумма должна быть гораздо меньше, нежели требуют европейские чиновники.
Как выяснилось, Британия планирует продолжить сотрудничество с ЕС в рамках Европола.
Как сообщалось в "УРА-Информ", советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс заявил, что Британия готова расплатиться с ЕС 20 млрд евро за выход по результатам Brexit.