Германия и Франция должны оставаться ведущими сторонами минского процесса, - Волкер

Волкер счел нецелесообразным участие США в нормандском формате, а Германия и Франция должны оставаться ведущими сторонами минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.
Такое мнение выразил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
По его словам, очень важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками этого процесса, это удобно. Так, Берлин и Париж используют свои возможности в рамках минского процесса, чтобы обсуждать конкретные детали.
Такие как: линия прекращения огня; как, когда и куда отводить тяжелое вооружение; как противодействовать обострению в конкретных горячих точках.
Но в решении этих вопросов непосредственное участие США, по мнению Волкера не добавило бы ничего.
"США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже", - добавил представитель.
В то же время, по его словам, США могут повлиять на видение российского лидера Владимира Путина ситуации в Украине.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украину с визитов едет министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис. Во время пребывания в Украину он намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева.