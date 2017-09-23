Германия и Франция должны оставаться ведущими сторонами минского процесса, - Волкер

Такое мнение выразил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, очень важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками этого процесса, это удобно. Так, Берлин и Париж используют свои возможности в рамках минского процесса, чтобы обсуждать конкретные детали.

Такие как: линия прекращения огня; как, когда и куда отводить тяжелое вооружение; как противодействовать обострению в конкретных горячих точках.

Но в решении этих вопросов непосредственное участие США, по мнению Волкера не добавило бы ничего.

"США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже", - добавил представитель.

В то же время, по его словам, США могут повлиять на видение российского лидера Владимира Путина ситуации в Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украину с визитов едет министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис. Во время пребывания в Украину он намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева.