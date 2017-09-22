В Раде в пятницу пройдет час вопросов к правительству

После этого народные депутаты продолжат рассматривать поправки к судебной реформы. Как сказано в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Сообщается, что после часа вопросов к правительству парламент продолжит во втором чтении рассматривать проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Кабмин представит в Раде проект госбюджета-2018.

По словам премьер-министра страны Владимира Гройсмана, правительства будет представлять в парламенте проект бюджета на 2018 год, который предусматривает 3% роста национальной экономики. Мы будем усиливать наши позиции структурными реформами, а также изменениями, - заявил глава правительства.