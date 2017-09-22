Ким Чен Ын воспринял слова Трампа в ООН как объявление войны КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын расценил заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности полного уничтожения КНДР объявлением войны Пхеньяну.
Об этом передает северокорейское агентство KCNA.
По словам Ким Чен Ына, слова президента США лишь показывают, что Пхеньян выбрал правильный курс на развитие ракетно-ядерной программы.
"Слова Трампа не напугали, но убедили меня в том, что выбранный мной путь единственно правильный", – подчеркну лидер КНДР.
Также Ким Чен Ын назвал Трампа психотическим гангстером, который угрожает всем народам и заставляет мир сходить с ума. В связи с этим Сеаерная Корея будет серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Японии будет настаивать на усилении ограничений Совета безопасности ООН против Северной Кореи. В данный момент американская сторона разрабатывает резолюции о введении санкций в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР.