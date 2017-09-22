10:19 22.09.2017 | Политика | Новости
100174411:labazovych

Ким Чен Ын воспринял слова Трампа в ООН как объявление войны КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын расценил заявление американского лидера Дональда Трампа  о возможности полного уничтожения КНДР объявлением войны Пхеньяну. 

Ким Чен Ын воспринял слова Трампа в ООН как объявление войны КНДР

Об этом передает северокорейское агентство KCNA.

По словам Ким Чен Ына, слова президента США лишь показывают, что Пхеньян выбрал правильный курс на развитие ракетно-ядерной программы.

"Слова Трампа не напугали, но убедили меня в том, что выбранный мной путь единственно правильный", – подчеркну лидер КНДР.

Также Ким Чен Ын назвал Трампа психотическим гангстером, который угрожает всем народам и заставляет мир сходить с ума. В связи с этим Сеаерная Корея будет серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Японии будет настаивать на усилении ограничений Совета безопасности ООН против Северной Кореи. В данный момент американская сторона разрабатывает резолюции о введении санкций в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив